  • 2019年7月8日 星期一
  • 30º
  • 81%
熱門： 遊行高鐵金馬倫道元朗斬人馬國明

日報新聞 > 娛樂

范振鋒盼《作家的謊言》入圍爭獎

2019-07-08 列印
■范振鋒(左)與太太李思欣和黃進林齊現身。
Previous Next

　　范振鋒與太太李思欣、新晉歌手黃進林昨日出席慈善活動。為電影《作家的謊言：筆忠誘罪》擔任監製之一的范振鋒，表示票房跟預期有差距，不過獲行內人力讚、口碑很好，他說：「這部戲獲得加拿大、法國影展邀請，都有信心。票房就唔好理啦！希望第時有機會在香港電影頒獎禮入圍。」談到該片主角兼監製張建聲跟女友陳嘉莉再次分手，范振鋒直言對方太投入電影，無提及過此事。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd