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﻿「筍盤」撇偷食心穎 唐詩詠當面叫馬明：約我啦！

2019-07-08 列印
■詩詠歡迎馬明約她，又期待開續集再續情緣。
■詩詠等在台上談笑風生。
■馮盈盈重演為何廣沛爆喊的戲份。
■馬明終明確表示與黃心穎回到朋友關係。 資料圖片
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        馬國明日前承認與被揭偷食醜聞避走外國的黃心穎已分手，他昨日則聯同唐詩詠、李佳芯及張曦雯等出席合演劇集《白色強人》的宣傳活動。

被不少粉絲盛讚考順兼好仔的馬明早有「筍盤」封號，他和詩詠現實中是「好兄妹」，劇中則演離婚夫妻，談到有網民希望兩人在劇外能走在一起，詩詠聞言就叫馬明「約我啦咁！」亦有粉絲指馬明「最好的已在身邊」，明顯指身邊人是詩詠，馬明即讚詩詠「好女仔」。另外，馬明日前亮相《東張西望》，對於網民熱議其角色「唐明」是意指「唐詩詠加上馬明」，他澄清只是監製偏好。

同場的馮盈盈指早前播出一場她為何廣沛爆喊的戲份，被網民評價為「喊得好核突、好肉酸」。她笑言要聽前輩話，做成功女演員定要喊得好靚女。
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