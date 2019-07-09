湯怡幫手宣傳個唱 洪卓立開心又感動

洪卓立（Ken）昨日到電台宣傳新歌《鬚根》，自爆每當不開心時就會不剃鬚，問到可曾讓前女友湯怡剃鬚？他稱是自己幫自己剃，30秒就剃完。



Ken甚緊張將在下月舉行的首個賣票演唱會，擔心銷情很忐忑，沒有向朋友硬銷的他稱，幸好收到高層來電指門票已售出八、九成。Ken說會為家人預留門票，問到會否邀請湯怡捧場？他就稱公司上下和老闆也會邀請。談到湯怡在網上平台為他宣傳個唱，Ken坦言開心又感動，如對方有電影上映也會幫她宣傳，又說關智斌亦有幫忙宣傳，Ken更留言「I love you」道謝，問他到何不留言給湯怡？他說，「佢嗰個網站留唔到言。」



