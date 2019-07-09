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深田恭子翻脹被取笑趕客

2019-07-09 列印
■已36歲的深田恭子要扮青春逼人的阿琳。網上圖片
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　　現年36歲的深田恭子日前被爆疑背有米地產公司社長杉本宏之，約尊尼偶像飲酒夜蒲，她昨日在東京出席新廣告記者會時，可見身形明顯再度翻脹，穿上黃色迷你裙、戴上觸角頭飾的她，化身《山T女福星》的青春性感女主角阿琳，一雙粗壯小腿及雙下巴，被部份網民指十分趕客，亦有網民取笑她或者是與富貴男友「好食好住」，所以身形「一發不可收拾」！

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