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拍靈異題材劇外景蕭正楠林夏薇心寒

2019-07-09 列印
■阿蕭（左）和薇薇新劇是第二度合作。
■活動上張穎康（右）及劉佩玥大談拍攝感受。
■翠如大讚老公有愛心。
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　　蕭正楠、林夏薇、張穎康及劉佩玥等昨日為新劇《十二傳說》宣傳。阿蕭表示17年拍完這劇到紐西蘭結婚；而薇薇拍完便休息，因拍攝時辛苦到失聲。薇薇笑笑口說劇中超多專業對白，因阿蕭及題材吸引才拍。由於故事涉及都市傳說，兩人均表示開工前會上香，拍攝尚算順利，但在達德學校拍外景有點心寒，試過攝錄機熒幕沒有畫面。

　　薇薇有份演出的網劇《衝鋒隊2019》，因近日的警民關係緊張，拍攝工作臨時煞停，薇薇表示暫時未知新安排，這段時間主要為新劇做宣傳。

　　另外，阿蕭的老婆黃翠如昨日出席嫁喜禮品活動，除透露將為農夫成員C君婚禮做「兄弟」外，更大讚老公比自己有愛心及耐性。

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