杜小喬備戰演舞台劇有壓力

杜小喬和程美段昨日親到電競餐廳參觀，小喬在電競區及直播區示範使用專業自助直播設備，直播與觀眾聊天及介紹電競場地，杜小喬稱讚場地設備齊全，並表示：「其實身邊都有唔少朋友鍾意打機，可推介佢地到場玩下，相信全新電競場館會帶來新鮮感！亦可以考慮一下喺度舉辦粉絲見面會。」



杜小喬亦談到近日忙於排練演出音樂劇，她在劇中的角色需要唱歌、跳舞和彈結他，除了學結他還要學唱歌、跳舞及咬字發音，因此減少在網上開直播。杜小喬坦言看到專業舞台劇演員綵排，自覺不如故有壓力，但排練時亦會跟拍檔討論，盼自己能有進步。



同場的程美段化身性感酒吧女郎，她說：「平時喺屋企都會打機飲啤酒，定會再約鍾意打機嘅朋友嚟打機飲返杯。」



