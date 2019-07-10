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安息禮拜親友致哀　「惡人」李兆基長眠鑽石山

2019-07-10 列印
■李兆基以穿西裝作遺照。
■陳慎芝指基嫂(中)會努力生活，不會再婚。
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　　擅演惡人的資深演員李兆基上月初因肝癌擴散逝世，終年69歲，昨日於鑽石山殯儀館進行安息禮拜，今日大殮。「基嫂」邱巧貞昨一早到場打點，並以基哥穿西裝照片作遺照，劉青雲郭藹明、香港電影製作行政人員協會、劉偉強、韋家輝、杜琪峯、香港電影工作者總會等都有送上花圈致哀。

　　李兆基的好兄弟陳慎芝透露，由於基哥在慈雲山長大，故選了鑽石山殯儀館進行儀式，火化後骨灰亦會安葬在鑽石山，又說會有不少藝人朋友、慈雲山街坊等前來送別基哥，他稱認識基哥60幾年，大讚對方是出色的演員、監製和編劇，寫歌也很叻。至於基嫂表示心情已平復，多謝大家關心。

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