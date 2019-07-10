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平安夜嫁富貴男友撻Q　石原聰美被指已分手

2019-07-10 列印
■石原和前田裕二去年約會斷正。
■石原聰美被指與男友日漸疏遠，戀情已玩完。
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　　32歲日本人氣女星石原聰美，去年4月被爆同31歲有米IT公司社長前田裕二拍拖，同年8月同居，並於今年1月籌備婚禮，計劃今年12月24日平安夜登記結婚，但近日卻爆出分手消息。據日媒報道，前田近日已無再現身兩人的愛巢，其好友亦表示前田透露了分手消息。報道亦指二人在籌備婚禮期間出現價值觀差異，男方熱愛工作，女方則希望盡量抽時間相處，結果因「婚後工作價值觀不同」火速分居。男方公司回應傳媒查詢，只謂「私生活不予解答」。

圖：網上圖片

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