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聞歌起舞派福利 ﻿容祖兒﻿﻿拍廣告似開P﻿

2019-07-10 列印
■祖兒落力備戰個唱，身材好fit。
■祖兒和眾位舞蹈員又唱又跳。
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　　日前，容祖兒為連續14年擔任代言人的電子及電器零售連鎖店拍新一輯廣告，適逢今年是該連鎖店開業70周年，亦是祖兒入行二十年，於是以她個唱主題曲《Pretty Crazy》跳舞狂歡為拍攝概念，藉此發放正能量及與眾同樂的熱鬧氣氛，似足開party。

　　最近祖兒積極籌備慶祝入行二十周年演唱會，見她在廣告拍攝現場狀態大勇，精力十足跟同場的一班韓國舞蹈員又唱又跳，為個唱熱身。

　　是次拍攝集合港日韓舞者，當播出祖兒的演唱會主題曲《Pretty Crazy》時，眾人即聞歌起舞，雖然語言不通，卻「以舞會友」，祖兒表示：「音樂和舞蹈果然是世界各地的共通語言！」玩得興起時，祖兒更大派福利，即席跳唱一次《Pretty Crazy》，讓工作人員「先睹為快」她的演唱會舞台風采。另外，拍攝其中一場「上磅」戲，為演唱會落力操fit的祖兒無有怕衝上磅，非常搞笑。

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