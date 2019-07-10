英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）批評美國總統特朗普及其政府「笨拙無能」的外交電文外洩、在英、美之間引發的風波進一步發酵。特朗普周一繼續發炮，聲稱白宮「不再與英國大使打交道」。他又把矛頭指向英國看守首相文翠珊，指她把脫歐問題處理得一團糟，而英國即將有一位新首相上台，是一個「好消息」。 特朗普在 Twitter 發佈訊息寫道：「我一直用非常批判的態度去批評英國和首相文翠珊處理脫歐問題的表現。她和她的代表搞到一團糟。我告訴她應該怎樣做，但她卻決定走另一條路。我不認識大使（達羅克），但他在美國不受歡迎，也無人會想到他。」 他續說：「我們不再與他（達羅克）打交道。好消息是...

2019-07-10