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搭建中環港鐵站拍戲　劉華古仔講起就興奮

2019-07-10 列印
■華仔及古仔談到，以前拍劇試過拍足廿二個鐘。
■華仔話慳返其他場景嘅錢，用嚟拍呢場港鐵戲。
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　　為宣傳《掃毒2天地對決》，劉德華及古天樂接受香港開電視專訪，古仔回憶要同時兼顧幾部電影的拍攝工作，談及如何投入每個角色，古仔透露：「每部戲我都會搵一首歌出嚟，當你一聽首歌，嗰個人物自然會走出嚟。」

　　而作為主演兼監製的劉德華則解構搭建中環港鐵站與古仔作最後對決的原因：「我哋最初揀咗好多地方，原本打算去到沙田橋底，落埋水坑，但覺得呢啲場景好多人見過，同埋唔似喺大家身邊發生，所以決定搭建中環站。」提及這場戲，古仔亦興奮表示：「因為真係一比一搭出嚟，有時睇戲會諗點解外國可以炸，但香港就唔係好得！嘩！地鐵站炸咗佢？好嘢喎！」

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