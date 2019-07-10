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離婚前殺青宴照片流出　宋仲基暴瘦走晒樣

2019-07-10 列印
■《阿斯達》劇組人員在社交平台貼上5月底的劇集殺青宴照片，時間是雙宋離婚前一個月。
■從相片可見宋仲基在殺青宴上表現興奮。
■上周六，宋慧喬離婚後首度出席品牌活動。
■有傳宋仲基拍《阿斯達》前已分居。
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　　上月27日，宋仲基與宋慧喬突然宣佈離婚，消息一出網民大表震驚。宋慧喬上周六於內地出席代言活動時，明顯消瘦，一臉苦笑。而昨日，宋仲基主演的《阿斯達年代記》殺青宴照片流出，活動時間正是離婚前一個月，照片中可見宋仲基雙頰凹陷，瘦到對眼顯得好突出、頭髮稀疏，暴瘦得令Fans大表心痛！

　　據韓媒報道，宋仲基的朋友指雙宋其實早在去年9月已經分居，而當時正好也是宋仲基開始拍攝新劇《阿斯達年代記》的時間。 宋仲基的朋友還稱：「我知道的是《阿斯達年代記》開拍當時宋仲基就離開了兩人的新家，之後還住進了娛樂圈好友的家裏。 」又有報導指宋慧喬與宋仲基未能走到最後的原因，是因為在生孩子和工作上產生了較大的分歧。圖：資料圖片

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