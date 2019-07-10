  • 2019年7月10日 星期三
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﻿巨星齊賀 《頭條》邁向15周年

2019-07-10 列印
容祖兒
菊梓喬
陳山聰
陳展鵬
張智霖
吳若希
周秀娜
楊千嬅
陳家樂
陳豪
梁詠琪
蕭正楠
陳滢
恭碩良
陳慧琳
伍允龍
林嘉欣
蔡卓妍
古天樂
姜濤
森美
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        全港最受歡迎、發行量最高、讀者人數最多的《頭條日報》，一直備受讀者及廣告客戶推崇，強勢No.1！本月《頭條日報》昂然邁向15周年，喜獲全城眾多歌影視巨星送上生日祝福，齊賀《頭條》年年No.1！

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