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下月開騷望「仔仔一堂」 盧宛茵呻跳舞難過唱歌

2019-07-11 列印
■盧宛茵和鄭敬基齊拍新歌MV。
■鄭敬基為「媽咪」盧宛茵創作棟篤笑主題曲。
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　　盧宛茵將於8月19日化身Madam Lo舉行棟篤笑，曾演活了許多媽媽和奶奶角色的她，得到現正在電視重播的劇中兒子鄭敬基出心出力，為她創作主題曲《盧思動眾》及擔任表演嘉賓。前晚這對「母子」齊齊為新歌拍MV，鄭敬基稱作為「兒子」很希望盡分力，正努力邀請古天樂、劉青雲、呂方、姜皓文，以及「媽媽」其他「兒子」歐陽震華、郭晉安、黎諾懿和溫兆倫等拍片支持，盧宛茵也希望真的能「仔仔一堂」！

　　盧宛茵稱：「今次係挑戰，綵排七七八八，仲會有歌舞表演。」但因平時少郁動，她表示跳舞難過唱歌，不過排舞當減肥。提到舞台服飾將配合其優雅形象時，鄭敬基取笑她說：「佢肯定唔會走性感路線！」

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