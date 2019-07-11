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資深演員李兆基火化　陳慎芝顏仟汶送別

2019-07-11 列印
■基嫂手持基哥遺照上靈車。
■顏仟汶遺憾與基哥離世前未能多見面。
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　　昨日，上月初因肝癌擴散逝世，終年69歲的資深演員李兆基於鑽石山殯儀館進行大殮儀式，靈柩隨即移往鑽石山火葬場火化。基哥的生前好友陳慎芝和顏仟汶於9時到場打點，告別儀式以基督教進行，半小時後基哥的太太邱巧貞（基嫂）手持李兆基的遺照登上靈車。

　　基哥好友陳慎芝透露前晚守夜見到羅家英、徐錦江、杜琪峯、劉偉強及黃秋生等人，很多人都出錢出力，令他覺得好感動。顏仟汶透露當年由李兆基帶入電影圈發展，指基哥很照顧後輩，當年也會睇住他們一班亞視藝人，有錢齊齊搵。試過有次相約基哥食Tea，但適逢對方要覆診。她說：「之後一而再再而三冇乜機會見到佢，我有小小遺憾。」

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