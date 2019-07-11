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捧紅無數東瀛「男神」 擁製作演唱會世界紀錄

2019-07-11 列印
■專捧男星的日本娛圈巨人Johnny離世，震驚東瀛。
■在美國出生的Johnny一生充滿傳奇。
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　　Johnny喜多川（原名：喜多川擴）1931年生於美國洛杉磯，1962年在日本創辦尊尼事務所，曾捧紅包括少年隊、SMAP、嵐、TOKIO和關8等無數偶像團體及男藝人，打造出目前為止仍穩如泰山的日本最強偶像「男神」帝國。

　　從2000年起的10年間，Johnny製作了8419場的演唱會，獲《健力士世界紀錄大全》認證為「世界上製作了最多演唱會的人」。惜近年因健康不穩，尊尼事務所開始部署接班，有指喜多川的外甥女、現任副社長藤島Julie有機會上位，又有傳目前擔任子公司負責人的前偶像龍澤秀明或有可能接任。

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