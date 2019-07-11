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﻿老公溫馨抱啜一歲B仔 Fit爆孕媽Kary 「一家四口」幸福出巡

2019-07-11 列印
好老公幫手湊仔 再度懷孕嘅Kary，早前大讚丈夫好好，有幫手換片、餵奶，兩公婆鍾意親自湊B。呢日family day，Brian陪大肚妻行吓中環當運動囉。
餅印囝 一歲Asher似足父母混合體眼大大，頭髮濃密，而且有啲肉地，勁得意。
啜爆兒子 Brian抱起乖仔係咁錫錫，兩父子好sweet。
輕盈孕婦 佗B約6個月嘅Kary肥肚唔肥身，手腳纖瘦。
巧遇吹水 Kary在附近商廈巧遇女友人，即停低開心吹水，其夫好有耐心在旁守候。
呵護乖仔 畀錢時，兩公婆怕整醒Asher，即拉起BB車冚遮baby。
牛一晒肚 日前，Kary 33歲正日生日大晒近照，佗B皮膚好靚，唔通今胎係女？！
一歲生日P 日前，Kary替囝囝搞一歲生日P，其好友鄧麗欣(左)抱住契仔Asher和區文詩(右二)等一齊合照。
家庭第一 自成為媽媽後，Karyo依家以家庭為首位，嚟緊baby出世，仲要一個湊兩個O添。
加國果園之旅 Kary繼喺日本熊本打卡後，近日佢又貼置身花田新相，老公Brian則孭着剛滿1歲嘅兒子Asher四圍行。有指Kary當日遊加拿大Emma Lea Farm，又摘時令水果，以「best day ever」嚟形容果園之旅。
﻿老公溫馨抱啜一歲B仔 Fit爆孕媽Kary 「一家四口」幸福出巡
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        33歲嘅幸福人妻吳雨霏(Kary)，去年6月誕下小王子Asher後，今年4月極速再報喜，宣佈佗豬baby，目前湊一歲囝囝之餘亦專心安胎。日前中午，佗B逾6個月嘅Kary趁外遊前偕老公洪立熙(Brian)帶B仔「一家四口」現身中環ifc超市。見佢挺住小孕肚，但身材依然纖瘦，未有水腫不失係個索媽。而其夫抱大眼Asher時，不時又哄又錫，父愛氾濫。

吳雨霏去年6月19日誕下小王子Asher，囝囝現時一歲，預計9月榮升做哥哥嘞！早前，輕盈孕媽Kary出席公開活動時，自爆最辛苦嘅頭兩個月已過去，佢說：「初初兩個月，由朝到晚會嘔又暈又腰痛，反而第一胎好輕鬆，乜都無！（性別不同？）唔知呢！我check了BB性別，到時大家咪知囉！」當追問腹中BB是否B女，Kary一味甜笑不語。對於三年抱兩是否預計之內，人妻坦言好驚喜，目標生兩個夠晒數。

  日前周日中午，Kary和老公湊可愛B仔去中環。當日大肚Kary穿上闊身連身褲、晒出小孕肚，但肥肚唔肥身，身材好fit。見佢悉心化咗個靚妝，披上名牌披肩與丈夫推住架BB車，而一歲「迷你版Brian」就乖乖豬瞓咗覺，兩夫婦溫馨貼頭在超市買餸。其後，兩公婆畀錢找數，人夫拎出兩個大環保袋裝嘢，然後man爆一手拎晒重物，愛妻就輕鬆推BB車跟尾。

大眼B仔晒小肉腿

  之後，兩公婆慢慢行去附近商廈，巧遇友人停步吹水，此時小王子Asher瞓醒鬼咁精靈，眼大大肥嘟嘟又勁cute，搞到女友人忍唔住上前撩玩。B仔全程愛笑，學佢媽咪話齋係笑點低，成日露出招牌笑容和酒窩，真係好得人歡心。玩咗陣，Kary同老公上咗商廈。見人夫抱起乖仔又哄又錫，心肝寶貝趷起pat pat又露出小肉腿，逗得媽咪Kary不停

冧笑。

採訪 : 張詠森
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