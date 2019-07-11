﻿老公溫馨抱啜一歲B仔 Fit爆孕媽Kary 「一家四口」幸福出巡

33歲嘅幸福人妻吳雨霏(Kary)，去年6月誕下小王子Asher後，今年4月極速再報喜，宣佈佗豬baby，目前湊一歲囝囝之餘亦專心安胎。日前中午，佗B逾6個月嘅Kary趁外遊前偕老公洪立熙(Brian)帶B仔「一家四口」現身中環ifc超市。見佢挺住小孕肚，但身材依然纖瘦，未有水腫不失係個索媽。而其夫抱大眼Asher時，不時又哄又錫，父愛氾濫。



吳雨霏去年6月19日誕下小王子Asher，囝囝現時一歲，預計9月榮升做哥哥嘞！早前，輕盈孕媽Kary出席公開活動時，自爆最辛苦嘅頭兩個月已過去，佢說：「初初兩個月，由朝到晚會嘔又暈又腰痛，反而第一胎好輕鬆，乜都無！（性別不同？）唔知呢！我check了BB性別，到時大家咪知囉！」當追問腹中BB是否B女，Kary一味甜笑不語。對於三年抱兩是否預計之內，人妻坦言好驚喜，目標生兩個夠晒數。



日前周日中午，Kary和老公湊可愛B仔去中環。當日大肚Kary穿上闊身連身褲、晒出小孕肚，但肥肚唔肥身，身材好fit。見佢悉心化咗個靚妝，披上名牌披肩與丈夫推住架BB車，而一歲「迷你版Brian」就乖乖豬瞓咗覺，兩夫婦溫馨貼頭在超市買餸。其後，兩公婆畀錢找數，人夫拎出兩個大環保袋裝嘢，然後man爆一手拎晒重物，愛妻就輕鬆推BB車跟尾。



大眼B仔晒小肉腿



之後，兩公婆慢慢行去附近商廈，巧遇友人停步吹水，此時小王子Asher瞓醒鬼咁精靈，眼大大肥嘟嘟又勁cute，搞到女友人忍唔住上前撩玩。B仔全程愛笑，學佢媽咪話齋係笑點低，成日露出招牌笑容和酒窩，真係好得人歡心。玩咗陣，Kary同老公上咗商廈。見人夫抱起乖仔又哄又錫，心肝寶貝趷起pat pat又露出小肉腿，逗得媽咪Kary不停



冧笑。



採訪 : 張詠森