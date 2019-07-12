同嘉欣娜姐合作未夠喉 ﻿劉德華﻿﻿望未來﻿﻿再續前緣﻿

劉德華最近在電影《掃毒2天地對決》首度跟林嘉欣和周秀娜合作，跟兩位女神分別有一段情，華哥話甫埋位已有種跟兩個女主角相逢恨晚感覺，嘉欣和娜姐亦大讚華哥這個好對手，不論外型和演戲都一樣無得頂，三人仲約定未來再繼前緣。娜姐又大讚華哥演醉酒勁似，華哥即自爆背後原因。而嘉欣和華哥又透露為人父母後，演父母角色的感受和分別。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：hin wan(嘉欣)、Amber Tse@IL Colpo Central (On Lan Street)(娜姐) 化妝：Lai(華哥) 、will wong(嘉欣)、Lily Lam @ndnco 服裝：Louis Vuitton(嘉欣)、 Bapy by A BATHING APE @i.t 場地提供：The Mira Hong Kong



戲中華哥演出身社團的富豪，做古惑仔時跟娜姐有一段情，撈正行後認識任律師的林嘉欣，兩人結婚。華哥直言有份選角，「我覺得佢哋兩個好啱演，其實我覺得同佢哋兩個係一個故事，不過有個掃毒去包裝，希望大家睇掃毒外，都要留意番呢兩段感情，我哋三個人其實劃咗個三角形，佢哋兩個嘅圈圈中間就係我，我哋兩個環係扣得好緊，我哋呢條線都可以拍部戲。」



華哥更形容跟嘉欣和娜姐合作有種相逢恨晚感覺，「（睇着嘉欣）點解依家先遇到；（望住娜姐）我哋就分手早得滯，下次再續前緣啦！」華哥更自豪娜姐連外型都襯，「我哋拍完第一個take後，導演（邱禮濤）就望住我哋兩個話『好襯呀你兩個！』我就答佢『你讚我定笑佢呀！』不過我哋之前冇前科，但埋位就覺得係男女朋友，係咪好奇怪。其實同仍哋兩個都有呢種相逢恨晚感覺，未來有好多機會再合作。」



扮醉酒有秘訣



嘉欣又大讚同華仔演戲感覺好真實，「我覺得好似過緊生活，我哋做夫妻嘛，真係好似家庭咁，我自己都相信咗。（華哥：我哋商業片嚟，唔好講得喧藝術啦咁！）哈哈！係好生活化呀！」娜姐就讚華哥扮醉超似，「佢一入嚟真係好似醉酒嘅狀態，左撞右撞又跌倒，令到我真係好憎飲醉酒嘅人。」華哥就自爆扮得似原因，「我完全唔飲酒，（但扮得好似喎！）因為啲人醉晒我好清醒，杜Sir（杜琪峰）套《孤男寡女》有一場戲我醉坐喺度係咁講嘢，佢問我點解咁似嘅，我睇佢哋囉！嗰時因為太真成場對白要配過。」



戲中嘉欣和華哥這對夫妻好恨生B，已是兩女之母的嘉欣事前有專登去訪問身邊朋友，「有啲結咗婚10幾年都生唔到，每日要打賀爾蒙針，自己作為女人，自己又有小朋友，好明白呢個角色嘅痛苦，所以拍我同華哥嘅嗌交戲，係好肉緊嘅。」華仔就話現實做了爸爸後，私人生活反而比演戲分別大，「我好早已經演人老竇，郭富城做過我個仔，（嘉欣尖叫：邊套呀？）《雷洛傳》呀！」



