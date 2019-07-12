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﻿祥嫂設靈　四子女靈堂打點

2019-07-12 列印
■名伶新馬師曾遺孀祥嫂享年74歲。
■兆尊、兆榮和翠玉三兄妹接受傳媒訪問。
■黎明亦有送上花圈致祭。
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　　早前病逝的粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）遺孀鄧洪金梅(祥嫂)終年74歲，昨於香港殯儀館設靈。祥嫂四名子女鄧兆尊、鄧兆榮、鄧翠玉及鄧碧玉陸續到靈堂打點。對於媽媽的終年歲數跟訃聞有出入，翠玉解釋是因為宗教計法各有不同。祥嫂治喪處擺放着「鄧母洪金梅太夫人」花圈，靈堂佈置以白色鮮花為主，儀式將以西式舉行。

　　圈中人黎明、譚詠麟、劉德華、黃夏蕙及草蜢三子等亦有送上花圈致祭，阮兆輝和葉德嫻昨親到靈堂憑弔，葉德嫻表示不認識祥嫂，但自己很鍾意祥哥，惜當年未能送別祥哥。
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