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﻿賀歌迷會12周年 Stephy拉大隊整甜品

2019-07-12 列印
■Stephy與歌迷暢聚並清唱一曲。
■Stephy和歌迷分享蛋糕等美食。
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鄧麗欣（Stephy）日前為慶祝歌迷會成立12周年，與近50位粉絲舉行見面會。今年聚會主題是廚藝比賽，Stephy除落場炮製心太軟外，也率領9組粉絲製作甜品，再由她試食評分選出冠亞季軍。Stephy笑言這令她付出沉重代價，「其實整甜品會落好多牛油同糖，真係好肥，我仲要試食晒咁多組嘅甜品，唔知要跑幾多個圈先減得番喇！」

在粉絲特設的「你問我答」環節中，問Stephy最想合作的男演員是誰時，粉絲們大嗌「王子」（Stephy男友邱勝翊），令她哭笑不得。對於歌迷要求她再開個唱，她表示一直有計劃，但希望先發展好電影事業才考慮。為了滿足一眾歌迷，她即席清唱一曲《心甜》。
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