﻿醜聞纏身 強仁宣佈退出SJ

韓國男團Super Junior（SJ）所有成員剛服完兵役，正可整體回歸之際，34歲的成員強仁卻因多次酒駕、涉嫌打女友等醜聞，昨早終在IG宣佈退出SJ，他留言道：「我心情好沉重，考慮咗好耐先上載呢段文字。我將會放下一直跟咗我好耐嘅『Super Junior』呢個名，一直以嚟對隊友都感到抱歉，想快啲下定退出嘅決心，但隊友對我一直支持、援助同包容，令我難以下決定。」



他續指他令隊友受到前所未有的對待，最重要是他對14年來喜愛他的粉絲都深感抱歉。對於未來，他將會以感激、抱歉的心繼續一人出發。SJ所屬Label SJ表示：「尊重強仁的退團意願，但公司專屬合同不變，未來暫未決定任何工作計劃」。圖：資料圖片