自評處男騷65分 ﻿姜濤﻿﻿唱偶像歌感觸落淚﻿

ViuTV《全民造星》冠軍姜濤（姜B）前晚在九展舉行首個個人售票演唱會，當他獻唱偶像羅志祥歌曲《力量》時感觸落淚，又自評處男騷僅得65分，望日後能進軍紅館！



人氣王姜B前晚在九展開騷，姜媽媽及MIRROR均有捧場。期間Anson（盧瀚霆）踢爆姜B初出道時不會在隊友面前換衫，甚至怕醜得匿在隔籬廠換，但現在已對身形有信心，故經常在隊友面前半裸上身，問大家他有否變大隻，台下即起哄叫姜B除衫！其後姜B獻唱偶像「小豬」羅志祥的歌曲《力量》時，一度掩面落淚，並說：「這首歌是我人生中最重要的一首歌，當所有人無視我、看不起我的時候，它給我力量，所以我每天返中學前都會聽。因為我當時不懂跟人說話，小豬就像我唯一的朋友，現在我亦學識跟自己做朋友。」完騷後受訪時，姜B自評處男騷有65分，自認緊張及生硬，唱新歌《一號種籽》忘詞則因記性不好，望之後兩場有改善。



