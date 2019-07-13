四子女送最後一程 ﻿兆尊有意﻿﻿為祥嫂出回憶錄﻿

祥嫂洪金梅本月初在養和醫院因肺癌離世，享年74歲，前日於香港殯儀館設靈，昨日舉行出殯及大殮儀式後，靈柩移送哥連臣角火葬場火化，兆尊在纓紅宴後透露有意為祥嫂出回憶錄，但沒有時間表，因需要時間搜集資料。



祥嫂的四名子女兆尊、兆榮、翠玉（小艾）和碧玉一早到場打點，期間兆榮在靈堂外整理花牌時一度雙眼通紅，藝人安德尊亦有到場送別。大殮儀式舉行時，見兆尊的紅顏知己Carmen頭戴白花並參與儀式，足見其「鄧家媳婦」的地位。儀式後，由兆榮負責捧亡母遺照，兆尊隨後步出，兩人神情哀傷，翠玉和兆榮太太亦雙眼通紅。靈車隨即駛至哥連臣角火葬場，火化儀式完成後，兆尊拿着以紅紙包着的祥嫂遺照，表示先回家安放祥嫂遺照後才去纓紅宴。



四兄弟姊妹先後回到祥嫂故居永祥苑，休息片刻才出發到北角一間酒店出席纓紅宴，兆尊一時許和Carmen一起離開，但Carmen一見到記者即躲在兆尊身後。兆尊單獨接受訪問時表示，未清楚幾時可取回祥嫂骨灰，問到骨灰是否安放在永祥苑？兆尊說：「應該是，但之後會開會再傾。（故居會放售嗎？）點解經常講這個話題，我唔鍾意錢，不答了。（祥嫂還有甚麼身後事處理？）大致上都OK，之後的傳統儀式都會做足。」有指祥嫂生前有意出自傳，問兆尊會否為母親出回憶錄？兆尊表示盡量，但搜集資料都要時間，不是說出就出，而且沒有逼切性，特首在短時間都做不了甚麼，很多事都不是即做，總之會盡做，至於是否已放下心頭大石？他即指沒有石在心上。



