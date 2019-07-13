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瀧澤秀明捧恩師遺照上靈車　尊尼群星哀祭Johnny喜多川

2019-07-13 列印
■Johnny喜多川遺照被眾星名牌及花海包圍。
■瀧澤捧着Johnny喜多川的遺照難掩哀傷。
■遺照是Johnny喜多川獲認證健力士紀錄時拍下的照片。
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　　日本尊尼事務所社長Johnny喜多川周二因腦出血病逝，享年87歲，他的「家族」喪禮昨日在東京都，他生前訓練新人的場地低調進行，只邀請家人及尊尼藝人等約90人出席，未有邀請傳媒。

　　喜多川的靈堂以他最愛的蘭花、康乃馨等佈置，遺照前是他生前栽培的歷代藝人名字紙牌，「群星拱照」極盡哀榮。尊尼藝人亦陸續到場致祭，包括關8成員大倉忠義、KAT-TUN成員中丸雄一，已擔任子公司社長的瀧澤秀明被拍到捧着喜多川遺照，坐在靈車前座，神情哀傷。　　圖：網上圖片

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