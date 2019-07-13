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酒井法子想做打女

2019-07-13 列印
■剛落機的酒井法子狀態甚佳。
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　　酒井法子將於今晚在九展舉行音樂分享會，昨日抵港先出席記者會晤傳媒，甫出場獲大會送贈花束即以廣東話道謝及打招呼。

　　問到來港最想吃甚麼？酒井再用廣東話說：「蛋撻，好味！」談到會買甚麼手信給兒子？她笑稱：「我上次買了一枝自拍棍，只是8港元！」對於被視為凍齡美女，她笑道：「天生的！」隨即稱只是講笑，她分享道，平時愛運動和跳舞，但怕曬黑已沒玩滑浪了。未有劇拍的酒井又笑稱：「如果可以拍的話，就拍香港做背景的《蜘蛛俠》，我想試做動作女星！」

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