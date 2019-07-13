紅星齊賀《頭條》邁向15周年 黎耀祥陳煒森美派雪糕助興大受歡迎

昨日是讀者人數最多的免費報章《頭條日報》的創刊日，為慶祝邁向15周年，《頭條》昨日向讀者大派福利，邀得視帝黎耀祥及金牌主持人森美等紅星，分別到中環和銅鑼灣大派軟雪糕給讀者消暑，民選視后陳煒途經銅鑼灣亦欣然加入送上驚喜，現場馬上升溫，吸引更多粉絲及市民圍觀兼「集郵」，大家亦踴躍下載本報的App，人群逼爆大半條街，場面非常熱鬧！眾星均開心祝賀《頭條》生日快樂，業務繼續蒸蒸日上！



昨日的《頭條日報》「開心Fun」活動現場星光熠熠，龐景峰、崔碧珈、李思欣、范振鋒、林雅詩、馬天樂、唐貝詩等亦紅星鼎力支持，活動堅係着數，只要成功透過手機下載「頭條日報App」及「頭條Jetso App」就可以換到軟雪糕一杯，如果身份證有7、1、2呢3個幸運數字，工作人員馬上送出一把設計精美的「頭條家族透明雨傘」呢！



雪糕車首站先進駐中環，崔碧珈第一次喺街頭派雪糕覺得好有趣，因雪糕車係香港特色；李思欣就話除咗食雪糕，消暑妙法喺著性感小背心，但阿范強調只能私有化，只係畀老婆留喺屋企咁樣著。



祥仔森美：《頭條日報》正！



好戲在後頭，黎耀祥及森美現身銅鑼灣鬧市時場面非常墟冚，市民大排長龍攞軟雪糕，又合照留念，最驚喜竟野生捕獲煒哥，原來她被雪糕車音樂聲吸引走上前，真有緣份。昨日煒哥身穿白色短裙，簡約中晒出長腿，睇見她都甜到入心，問到她甜定雪糕甜啲先？煒哥大笑說：「大家一樣咁甜，其實我都好鍾意食雪糕呀，不過，就有人話我真人靚過上鏡咯，哈！呢個我認㗎！」



至於祥仔、森美就係咁被粉絲拉住「集郵」，猛讚話佢哋好正，兩人異口同聲話唔夠《頭條日報》正！因為他們都係本報鐵粉，日日跟進最新最精采資訊。祥仔笑說：「嚟緊我會拍港姐特輯，年尾又會有個新嘅遊戲節目出街，大家記住睇喎。」森美就話：「我係《頭條》專欄作家嚟㗎，《頭條》內容真係好多元化，好掂！希望大家多多支持啦！」



採訪：方騫平、李佩儀 攝影：李權威



