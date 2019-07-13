許志安現身紅館撐開騷 Sammi狀態勇 慨歎「遍體鱗傷」

經歷老公許志安被揭「偷食」黃心穎哄動全城事件打擊後，鄭秀文(Sammi)原諒老公並積極準備巡唱，走出陰霾的她昨晚在紅館舉行首場騷，安仔亦抵紅館力撐老婆，他乘保母車抵紅館時，有場外歌迷見到他立即起哄。



狀態回勇的Sammi以純白戰衣華麗登場，腳踏厚底鞋踏上舞台為個唱拉開序幕，看到Sammi重新振作，全場歡呼尖叫連連！Sammi唱完一首歌即極速換上另一套熒光粉紅貼身長裙，當她唱第三首歌時，就換上肉色貼身款式歌衫，令全場嘩然。Sammi更赤腳踏上舞台兼一度雙腳踏在趟在台上的男舞蹈員身上！其後每唱一首歌就加穿一件衫，極盡視聽之娛。



Sammi其後化上流淚妝獻唱《傷》，並此有感而發道：「如果有事發生令到你遍體鱗傷，但痛過之後可以令到你哋愛情成為『世界之最』」！