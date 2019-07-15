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感激粉絲多年支持 酒井法子：真係奇跡

2019-07-15 列印
　　日本「凍齡女神」酒井法子前晚在港舉行音樂會，全場爆滿。現年48歲的她一出場，便唱出歌曲《Nagisa No Fantasy》，然後她以廣東話兼英語說：「大家好！開唔開心？I love Hong Kong！I miss you so much！」她晒完廣東話就大讚香港的蛋撻好味，之後又問大家「食咗飯未？」

　　曾因被揭吸毒致純情形象盡毀的她說：「從14歲出道到現在，經歷過好多事情，但粉絲一如既往，由始至終都支持我，可以堅持到現在真係一個奇跡，多謝大家！」Encore時，酒井法子唱完《心中充滿你》後，更與粉絲逐一擊掌。

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