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被揭偷食醜聞後 後藤真希首拖老公出巡

2019-07-15 列印
■後藤真希數月前被爆出軌醜聞後，近日拖丈夫出街，似乎已和好。 網上圖片
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　　日本組合Morning娘前成員後藤真希，今年3月被爆背住圈外丈夫與舊情人出軌搞婚外情。據當時爆料雜誌指，其丈夫入稟法院向奸夫追討賠償。後藤亦在醜聞後，因形象差而暫停所有工作。其舊情人向傳媒透露，後藤稱被丈夫家暴，所以才與他舊情復熾。而追討賠償案於上月已和解，算告一段落。

　　昨日有雜誌刊出後藤拖着老公行街的照片，二人似乎已和好。當記者上前問到夫妻關係時，後藤回答：「沒有問題啊！」又指將會重投工作。鄰居亦指其夫間中有送兩子女到幼兒園，過着一般家庭生活。

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