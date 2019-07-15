基沙文如願加盟巴塞隆拿後，周六首度亮相，惟被指在三月私下達成轉會協議，導致馬德里體育會上下怒火中燒。做醜人，尼馬也「不甘後人」，已因缺操而跟巴黎聖日耳門關係惡化之外，還在社交平台發布有巴塞球衣的短片，直言昔日替舊東家歐聯奇蹟反勝聖日耳門是個人最難忘時刻，為回歸魯營不惜搲爛塊面。 法國射手基沙文周五落實以一億二千萬歐羅（約十億六百萬港元）加盟巴塞，翌日立即於新東家亮相。廿八歲的他賣口乖道：「效力巴塞是我的夢想，很想觀察美斯每天是如何訓練，跟他聯手一定很美妙。」 為了轉會，此子被指早在三月已跟巴塞達成秘密協議，其後公開表明不會留在馬體會，故後者主席施利素表示不排除採取法...

2019-07-15