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劉思希碩士課程畢業　被自己高分成績嚇親

2019-07-15 列印
■劉思希獲（左起）湯盈盈、呂慧儀、（右起）張景淳和邵佩詩到場祝賀。
■劉思希喜獲弟弟送贈畢業禮物。
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　　《愛．回家之開心速遞》演員劉思希（Lisa）修畢行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，前日在香港科技大學參加畢業禮時，喜獲同劇演員呂慧儀、張景淳、湯盈盈和邵佩詩到場祝賀，令她驚喜萬分!

　　Lisa表示，兩年來要往返外國上課，又要兼顧拍劇工作，時常要適應時差，捱到變「熊貓眼」。雖然辛苦，但她能以8A優良成績畢業，她笑言：「打開成績單一刻我都嚇咗一跳，希望將來能夠學以致用。」令她最遺憾的是，弟弟因腳傷未能前來參加她的畢業禮，但收到弟弟送贈的公仔做畢業禮物，令她非常感動！

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