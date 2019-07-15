﻿高齡誕B女Miracles齊入ICU 黃澤鋒爆52歲太太 堅持餵人奶

黃澤鋒昨日於社交網報喜，晒出愛女腳仔相公告喜訊，宣佈現年52歲的太太陳麗麗上周一誕下女兒「小黃妃」，囡囡重6磅。其後，新手爸爸接受本報記者獨家訪問時，猶有餘悸講述太太生產時出現「生死一瞬間」。因高齡妻妊娠毒血爆發，產後要入ICU觀察。幸現已一家三口平安回家，太太更親餵人奶，深深體驗到自己50幾歲才生女是一個奇蹟，以及榮升父母的喜悅，因此將B女英文名改為「Miracles」，中文名未定。



黃澤鋒年初興奮宣佈與太太陳麗麗成功造人，一轉眼B女已經出世喇！澤鋒昨於社交網晒出愛女腳仔相報喜，感動背後原來高齡產婦黃太分娩期間出現「狀況」，澤鋒接受本報訪問時猶有餘悸，講述太太生產時的生死一瞬間：「小朋友出世真係唔容易，兩公婆入產房本來滿心歡喜，醫生話手術45分鐘就完成，但突然發生狀況，太太妊娠毒血爆發，血壓飆升要馬上全身麻醉分娩，我唔知當時大人和小朋友發生咩事。託賴最終出世，但醫生話BB唔係好喊，我就同囡囡講『喂，你做咩？』結果佢就喊，一喊就無事。而老婆血壓仲好高要入ICU，等血壓降返先出嚟。唉！女人生小朋友，半隻腳已入鬼門關，當時唔知點處理，好在最後兩個都無事，託賴！心情好似坐過山車咁，天賜份禮物畀你要有考驗，日後會好好做人，好好照顧家庭。」



母女出院回家休養



澤鋒感謝太太「搵命博」為他生女，上周六母女已出院回家休養，首晚與B女在家相處，形容「感覺好得意」，他甜笑說：「做父母嘅心情好神奇，多咗個小朋友喺屋企好得意。尤其第一晚返家，感覺屋企多咗個人，老婆餵人奶同BB會親近啲。嗰晚夜深時，BB突然擘大眼望我，好似有嘢同我講咁，好神奇。從來無諗過自己50幾歲先生女，係上天賜畀我嘅禮物。」



澤鋒又指太太現時精神不錯，囡囡很多頭髮很可愛。他笑謂已將整副身家都交給太太，又指囡囡未改中文名，但英文名叫「Miracles」，因為年紀大才生女都是一個奇蹟！他說：「今次在私家醫院生BB用了十幾萬，但三人行很重要，經此一役，深深明白幸福健康和快樂是最重要。」



採訪 : 方騫平 圖：部份由黃澤鋒提供



