﻿出席商場活動遇示威 馬明「快閃」獲 警員護送

有網民發起針對與無線有關的「追星運動」，無線藝人馬國明昨出席一商場活動，上台進行揭幕儀式時，台下有半百示威者齊聲高呼，有人把標語紙張摺成紙飛機掟到台下，馬明「閃現」不足2分鐘便保持笑容離場。



馬明其後受訪時，示威者走到其身後圍板高舉抗議標語及高呼口號，馬明表示不擔心人身安全，「我都係打工，老闆叫我嚟就嚟。我生活在香港都有不滿的事，每個人都有難處，但最重要是和平。搵錢其次，最重要是安全。」馬明最後由五名警員和一名保安加上一塊圍板護送離開。



另外，蕭正楠和林夏薇等昨出席新劇《十二傳說》宣傳活動，有傳地點亦由商場改到無線一廠舉行。對於馬明遇示威者事件，阿蕭坦言不擔心老友有事；而袁偉豪現身另一公開活動時，表示無受「狙擊」，並謂知道有活動需延期或押後。