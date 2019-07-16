﻿姜至奐透過律師承認性侵罪

反修例遊行示威，持續一個多月，每當獲批不反對通知書的大遊行以守法、和平方式舉行過後，都有部份示威者分別行動，最後演變成暴力衝突。若這種勢頭持續下去，所有人都要付出代價，包括參與行動的示威者自己。 近幾次反修例遊行過後，部份示威者沒有散去，在人流眾多的地點集結，從而與警方衝突，導致一些人被捕及受傷。 這類行動預料會陸續有來，若果暴力升級，部份參與者除了自身有受傷的危險，他們的行為如干犯嚴重罪行，也會受到懲處，付出沉重代價。情況若發生在公眾場合，普羅市民一旦走避不及，難免受無妄之災。至於區內的商戶，也大受影響，生意大跌。 香港一百萬人的大遊行可以和平進行，顯示港人的守法精神，其...

2019-07-16