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﻿姜至奐透過律師承認性侵罪

2019-07-16 列印
■姜至奐上周五走出法院後向受害者道歉。
■韓國綜藝節目走訪案發的姜至奐豪宅。
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　　韓劇《加油！金順》男星姜至奐，日前在光州的豪宅內涉酒後性侵及性騷擾兩名同公司女職員被韓警逮捕拘查。昨日傍晚，姜至奐透過律師發聲明，承認所有罪行，並公開道歉。受害者代表律師前晚在當地節目透露，受害人當日透過朋友代報警，警方到場逮捕姜至奐，為防證據被毀，故一直拘留姜。

圖：網上圖片
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