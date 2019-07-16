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﻿王嘉爾巡演台上不適報平安

2019-07-16 列印
■Jackson對未能完成演唱表示抱歉。
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　　韓國男團GOT7最近在南美舉行巡演，上周末在墨西哥開Show，7名成員大展舞姿熱爆全場，不過當唱至《LOOK》時，香港成員王嘉爾 （Jackson）被觀眾發現突然離開舞台中央，按着腰部慢慢走到台邊，然後踎在音響器材後面，Fans紛表擔心，Jackson其後在社交網向Fans道歉及報平安，稱是因食物中毒而不適，服藥後已好轉。

圖：網上圖片
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