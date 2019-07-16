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王嘉爾巡演台上不適報平安
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沙田衝突28人受傷 港大畢業生被捕 警長斷指駁回
前日沙田反修例遊行後，數百名示威者在新城市廣場與防暴警員「困獸鬥」，大批示威者圍毆落單的警員，其中一名警長在拘捕一名港大畢業生時遇反抗，他一隻手指疑被咬斷一截，昨天已接受接駁手術。據悉，警長受傷後心情...
2019-07-16
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冀開創台灣更燦爛道路 韓國瑜勝出國民黨初選
在台灣，國民黨公佈總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜的支持率為百分之四十四點八，大勝富商郭台銘的百分之二十七點七。韓國瑜贏得初選將成為國民黨總統提名參選人，將與民進黨蔡英文競爭二○二○年總統大選。 排第二的郭台銘發出聲明，除了恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福。郭台銘表示，對「中華民國」的熱愛永不改變，為「中華民國」奉獻的決心永不放棄。聲明中未對是否脫黨或獨立參選總統有任何着墨。在黨內初選總平均支持率得百分之十七點九，位居第三位的前新北市長朱立倫表示，會坦然接受初選的結果，同時提醒韓國瑜要團結國民黨。 韓國瑜出席民調結果公佈會，他表示自己勝出，心中沒有一絲一毫的喜悅和歡樂，只感到...
2019-07-16
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法國國慶閱兵 爆示威拘數十人
上周日是法國國慶日，法國總統馬克龍和陸軍總參謀長勒庫安特乘坐座駕抵達香榭麗舍大道，出席閱兵儀式。儀式結束後，有數百名示威者在巴黎香榭麗舍大道一帶聚集，並用垃圾桶及其他物品築起路障，警方施放催淚氣體驅散示威者，數十名示威者被捕。到周日晚，警方宣佈香榭麗舍大道已恢復秩序。
2019-07-16
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維港煙花海景 THE MAYFAIR廣闊大廳簡約通透
位於中半山的THE MAYFAIR，樓齡約22年，是區內名廈之一。是次精選該廈一個大單位，實用面積2192方呎，4房改3房2套間隔，增大了廳堂及房間地方，空間感十足，飽覽最煞食是，對正維港煙花海景。 ...
2019-07-16
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27年最低增速 仍符市場預期 內地次季經濟增長6.2%
中國第二季經濟增長速度放緩至6.2%，為27年以來最低增速，但仍符合市場預期。國家統計局發言人毛盛勇稱，經濟運行主要指標都在合理區間，「是我們希望看到的」。上半年全國規模以上工業增加值按年增長6%，社...
2019-07-16
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國冠盃打頭陣 紫百合頂呱「瓜」
國際冠軍盃周二掀起戰幔，揭幕戰由費倫天拿在美國伊利諾伊州友戰墨超勁旅瓜達拉哈拉。紫百合有廿一歲星將費達歷高基艾沙表態效忠專心數胡，料可擊敗近況平平的對手旗開得勝，直取前者主勝。 （無線myTV SUPER App明早9:00直播） 費倫今次大軍名單星光熠熠，包括上季演出奪目的前鋒費達歷高基艾沙、中場馬高賓拿斯等主力，足見不會敷衍了事。 小基艾沙初試啼聲 費達歷高基艾沙剛季各賽事攻入十二球及造出九次助攻，更盛傳成為班霸祖雲達斯收購目標，但這名前意大利射手基艾沙的兒子強調願意留在紫百合，獲教練蒙迪拿讚賞︰「此子將是球隊未來核心。」預計這位廿一歲射手今仗初試牛刀，為新一季...
2019-07-16
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西雅圖 百年市集
美國名城西雅圖（Seattle）在去年《經濟學人》的美國最宜居城市榜中名列前茅，今次來到市內的百年市場Pike Place Market逛逛，便能感受箇中奧秘。 文、圖：韋利 鳴謝：國泰航空、Visi...
2019-07-16
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揼200萬東京拍寫真 36G崔碧珈封超市 玩谷胸誘惑
憑36G澎湃身材聞名的崔碧珈（Anita），本身是工商管理碩士的她，有樣有身材外兼有腦，加上擁有健身教練牌，繼16年今年書展再接再厲推出《崔碧珈的生酮秘笈》，講明唔再單靠性感做賣點，決定公開多年來絕密...
2019-07-16
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社論——為了大家好 回復和平吧
反修例遊行示威，持續一個多月，每當獲批不反對通知書的大遊行以守法、和平方式舉行過後，都有部份示威者分別行動，最後演變成暴力衝突。若這種勢頭持續下去，所有人都要付出代價，包括參與行動的示威者自己。 近幾次反修例遊行過後，部份示威者沒有散去，在人流眾多的地點集結，從而與警方衝突，導致一些人被捕及受傷。 這類行動預料會陸續有來，若果暴力升級，部份參與者除了自身有受傷的危險，他們的行為如干犯嚴重罪行，也會受到懲處，付出沉重代價。情況若發生在公眾場合，普羅市民一旦走避不及，難免受無妄之災。至於區內的商戶，也大受影響，生意大跌。 香港一百萬人的大遊行可以和平進行，顯示港人的守法精神，其...
2019-07-16
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馬場浮世繪——羅富全周內派馬駐從化
從化馬場於歇暑期間仍開放，馬會早前通知八位未有在從化設倉的練馬師，可安排馬匹到當地操練至下月二日為止，然而因很多馬房員工都趁此時放假，從化馬場的工作人員數目亦吃緊，倘有關八廄還派馬到從化操練，難有足夠人手配合，加上沙田馬場的停機坪踱步圈亦一直開放，讓馬匹在月底大圈重開前維持適量操練，因此八位練馬師都決定不派馬北上操練。 此外，早前屬第二輪獲馬會批准在從化設倉的四位練馬師當中，丁冠豪、容天鵬和姚本輝都已先後派馬進駐，餘下來的羅富全亦將於本周內派馬北上。 馬場浮世繪
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