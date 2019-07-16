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為自家品牌造勢 范冰冰大方談「情」

2019-07-16 列印
■范冰冰盛裝出席發佈會。網上圖片
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　　6月尾，范冰冰及前未婚夫李晨齊在微博貼文宣佈結束四年感情。日前，范冰冰容光煥發出席旗下品牌發佈會，身穿綠色格仔西裝索爆現身的她狀態絕佳，更大方地首度公開回應感情事。當范冰冰在台上跟大會司儀對談時，司儀當眾祝福她以後會得到幸福，表示：「不僅事業要好，感情也一定要幸福和快樂。」范冰冰微笑回應：「我會努力的。」說罷向台下鞠躬，並說多謝大家。

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