新劇突告取消

胡定欣、張振朗和譚俊彥等昨日為新劇《包青天再起風雲》出席宣傳活動。有傳胡定欣因為唔簽無線而冇劇拍，胡定欣解釋：「原本6、7月會開拍新劇，但o依家取消咗，可能係劇本想再做好啲，或審批上有嘢要處理。」她表示與無線合約還有一段時間，應該與合約無關。另有指無線有意撮合她與馬國明合作「翻撻」再續前緣，她卻表明：「冇咁嘅事，都係新聞一則。」提到馬明出席商場活動被堵，她續稱作為藝人要履行工作，其他事不是控制範圍之內。



同場的張振朗有指被黃心穎拖累，劇集連番被抽起，更被網民封為「地獄黑仔王」，但他有份演出《包青天》，終令他洗脫污名。問他心情如何時，他坦言：「好開心，望到頸都長。」身旁飾演「包大人」的譚俊彥就笑他比自己還要黑。



