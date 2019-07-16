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超蓮暫無意「閃婚」生仔

2019-07-16 列印
■超蓮昨日出席活動時稱未有結婚計劃。
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　　賭王何鴻燊三房千金何超蓮昨日出席活動時，笑言與龍鳳胎弟弟猷啟兒時經常爭玩具，「多數係細佬曳先一齊受罰，孖生都有好處，起碼打屁股都一齊。」她自爆媽咪打到中學才沒有打，而爸爸會幫媽咪扮打他們，好搞笑！

　　超蓮又指不會買玩具給猷啟女兒，因她只愛跟貓玩，又認為小朋友從小跟動物相處，免疫力會更好，故不認同生完B棄養寵物，也不清楚應采兒的棄養論。追問會否想生B？她稱侄女好得意，暫時只想玩別人的BB，並沒有想過與男友竇驍「閃婚」。

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