﻿揼200萬東京拍寫真 36G崔碧珈封超市 玩谷胸誘惑

憑36G澎湃身材聞名的崔碧珈（Anita），本身是工商管理碩士的她，有樣有身材外兼有腦，加上擁有健身教練牌，繼16年今年書展再接再厲推出《崔碧珈的生酮秘笈》，講明唔再單靠性感做賣點，決定公開多年來絕密減肥秘方，更以身犯險先激增15磅，再挑戰用生酮減肥法兩周內勁減，幸好人瘦胸唔瘦。寫真集製作費達200萬，更揼本拉隊到東京取景，Anita最愛的女僕造型一輯，亦花30萬日圓（約兩萬港元）封超級巿場4小時極速完成，難怪她形容視寫真集如親生仔一樣緊張，下半年更會帶新書去世界各地巡迴宣傳。



16年推出過寫真集《Sweat Anita》後， Anita一直好想再推出一本自己構思的寫真集，今次足足化了九個月時間去製作，「構思好仲要搜集資料，我又唔想請槍搵人幫我寫，想所有嘢都真實啲，所以喺法國同意大利拍戲嗰段日子，我都用休息嘅時間去寫，有時連喺飛機都寫埋一份，不過亦都特別有滿足感。」



驚傳懷吳浩康「骨肉」



Anita坦言本身是水腫體質，易肥易瘦，多年來受體重困擾的她，試過唔少減肥方法，都算半個專家，於是透過今次出書同大家分享，她直言寫真相只是配菜，「講真如果全部文字，真係冇人去睇，有圖片真係會吸睛啲嘅。」為了這書Anita更以身犯險先激增15磅，再挑戰用生酮減肥法，兩周內減番，都咪話唔犧牲，「影完寫真啲相，我就開始增肥，花咗一星期狂食我平時唔食嘅垃圾食物，好似朱古力、薯片同汽水咁，之後就挑戰生酮減肥法，咁又冇話犧牲嘅，我除咗食方面仲有配合運動，我條腰最明顯，由31吋減到得番24吋度，所以都唔擔心自己減唔番，而且我瘦咗個胸都冇走樣。」她笑言將31吋肥腰相放上網，竟然被網民誤會她有咗BB，仲驚動緋聞男友吳浩康，「佢本嚟唔知我出寫真集，因為有人問佢我係咪有咗佢骨肉，佢咪打畀我問咩事囉！（佢點睇你出寫真集？）我冇畀相佢睇，但應該透過傳媒都睇到，作為朋友當然希望佢支持啦！」



世界巡迴宣傳



為效果靚，Anita今次寫真集一行十人拉隊遠赴東京拍攝一周，相當揼本。當中Anita至愛在超級巿場拍攝的女僕造型，「呢輯相唔係特別性感，但係自己冇試過女僕嘅造型，我哋仲包咗個超巿去拍攝，真係好難得嘅經驗嚟。」



據知，單是超巿包場費短短4個鐘，便要花30萬日圓（約兩萬港元），仲要凌晨開始拍攝，Anita捱住眼瞓去影，都咪話唔辛苦。不過似乎Anita相當享受，「上次寫真集只係照攝影師要求影，今次有好多自己諗法，所以真係好似自己親生仔咁，會緊張好多，但亦都特別開心。」為配合寫真集宣傳，搞咗個公開減肥比賽外，Anita仲要帶住新書去其他國家巡迴宣傳，「下半年仲要去內地同亞洲區，仲有法國同意大利宣傳本書，所以嚟緊自己都要保持住呢個身形，都係另一個大挑戰嚟㗎！」



採訪：杜淑霞