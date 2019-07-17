﻿老婆力撐晒肌拍寫真 楊潮凱獲同性支持感光榮

楊潮凱離開TVB後，最近再有新搞作，推出首本寫真集《Go With The Flow》，作為自己入行10年紀念。寫真集內潮凱有不少晒肌性感造型，不過他強調得到老婆江玉儀百分百之力撐，他更笑言打算送給一歲囡囡兩歲時的生日禮物；至於藉此吸納同性粉絲，他就認為是好事，亦覺得是自己的光榮。



潮凱謂本身好鍾意攝影，以往只想過將自己作品出書，反而冇諗過出寫真集，最初獲出版社邀請時都有猶豫，「嗰時我啱啱拍緊《法證先鋒IV》，為個角色增肥到170磅，狀態好似唔係太適合影，不過我最後都答應咗，當係自己入行10年嘅紀念，亦都想挑戰吓自己，結果我用24日減咗26磅，自己都估唔到可以做到。」至於書名《Go With The Flow》就是他入行10年所領略，「如果喺娛樂發展，只要順其自然就會舒服好多。」



驚除衫影畀人拉



潮凱仲話今次影寫真集，老婆一如以往力撐他，「佢一向好支持我嘅決定，由離開TVB變自由身，到今次出寫真集都係，佢仲叫我畀心機去影相。（啲相都幾性感喎？）太太唔會介意，佢覺得影得靚就OK。（第時會唔會畀囡囡心悅 Catherine睇？）我諗住佢兩歲時送畀佢做生日禮物呀！哈哈！」問到有冇想過出寫真集會多了同性粉絲，他就覺得是好事，「你唔問我真係冇諗過，但係可以吸納到唔同層面嘅支持者，絕對係我嘅光榮嚟。」



講到去馬來西亞拍攝，潮凱笑謂只擔心會畀人拉，「我哋喺檳城影咗4日，係第一日比較辛苦，因為要走五、六個景，但團隊好齊心，影得好順利。不過，當地始終係伊斯蘭教，我有啲相要當街除衫，都驚畀人拉，隨時成為佢哋開國以嚟第一個因影寫真畀人拉嘅藝人。」



採訪：杜淑霞