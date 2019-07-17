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單文柔復工心繫囡囡

2019-07-17 列印
■產後三個月的單文柔身形依然圓碌碌。
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　　單文柔女兒陳諾瑤經已3個月大，單文柔昨天終於產後復工出席扶康會活動，她坦言工作都會心掛掛，出門後也要同囡囡視像通話。目前她很享受湊女生活，更自認是緊張媽咪。她又大爆老公陳展鵬每日起身第一件事就是先看女兒，笑言自己排名已跌到落第二位，多少有點呷醋。

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