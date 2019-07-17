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Kelly中秋慶生一舉兩得

2019-07-17 列印
■陳慧琳與張智霖及王嘉爾合作愉快。
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　　陳慧琳（Kelly）與張智霖（Chilam）早前再合作拍攝月餅廣告，並加入王嘉爾（Jackson）。

　　原來今年中秋節碰巧是Kelly的新曆生日，她已計劃好，與親友邊吃月餅邊吃生日蛋糕慶祝牛一，而自認是流心奶黃月餅「狂迷」的Chilam，自爆曾在某年中秋吃了超過15個月餅！他說已積極減肥，迎接今年的「挑戰」呢！

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