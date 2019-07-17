﻿屋邨開診所 揸百萬辣跑 揭陳煒新歡 密密做「月球醫生」

45歲失婚已7年嘅陳煒，早前大方承認與6呎高醫生陳國強相戀，獲不少粉絲祝福。惟戀情公開不久，即有人爆料稱陳國強與前妻未離婚，直指煒哥為「小三」。事後陳醫生回應時Man爆護花，澄清與煒哥拍拖時已回復單身。能吸引到索爆煒哥，全因陳醫生夠勤力，早年在將軍澳一屋邨開診所，近年更孖黃智賢等開醫學美容中心，密密做「月球醫生」(月賺百萬)，絕對有能力養得起煒哥啦！



日前拖高大新歡現身峇里島一醫學座談會嘅陳煒，爆出新戀情後火速認戀，認與年輕約5歲、同係失婚嘅醫生陳國強譜「雙陳姊弟戀」。本報收到消息，指煒哥新男友陳國強醫生（Dr. Aldous Chan）受歡迎程度不遜於女友，係個大受街坊歡迎嘅屋邨家庭醫生。指陳國強早喺九十年代初睇準商機，離開任職嘅屯門醫院，進駐剛落成嘅將軍澳景林邨開診所做家庭醫生。挾住超過十個醫學銜頭，加上「獨市生意」，陳國強做到無停手，尤其流感高峰期，開門無耐就派晒籌。待站穩陣腳後每天更跑兩場，下午4時半收工趕去奧海城就診，榮升做「月球醫生」。



煒哥讚好勤力



知情者又稱陳醫生好得老人家歡心：「陳醫生陰聲細氣超級細心，睇氣管最掂，最重要係對症下藥，用靚藥唔拖症，真係一個好好醫生！」據知，陳國強近日為爭取更多時間拍拖，目前經已將旺角醫務所轉交醫生拍檔打理，唔使兩邊走，而醫學美容中心有兩位醫生，安排私人時間較有彈性。對於男友被稱讚係暖男街坊醫生，煒哥甜讚說：「佢真係好好，咁勤力係好值得欣賞，不過真係好忙，冇乜時間。」



昨日，本報到景林邨追訪陳醫生，約下午4時半他拎公事包離開診所，行往停車場取車。沿途記者追問他有關離婚一事？煒哥被指「小三」等，陳醫生都禮貌拒答，只謂「我之前已回應晒！唔講了，唔好再跟啦！」然後登上佢架套上自訂車牌的紅色百萬辣跑，開車走人。



採訪：方騫平、李權威、梁志明