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﻿Sammi激靚蜜桃臀 惹梁詠琪施「鹹Gi手」

2019-07-17 列印
■GiGi（右）忍唔住出手摸Sammi的「蜜桃臀」。
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  鄭秀文(Sammi)前晚在紅館舉行第四場巡唱，捧場嘉賓有李克勤及太太盧淑儀、劉美君和車婉婉夫婦等。當Sammi介紹表演嘉賓梁詠琪(GiGi)出場時搞笑謂：「今晚呢位嘉賓在升降台升到一半時，就會露出半個頭，你伏低小小啦，又唔係唔知自己六呎三！」全場爆笑。

  GiGi一見Sammi即大讚她健身有成，又靚又fit，當時更直接伸出「鹹Gi手」摸對方的激靚「蜜桃Pat」。兩女提到去年合演電影《八個女人一台戲》，現場又特別播出電影精采片段，又重演戲中爭吵對白，然後合唱GiGi為她寫的《落錯車》。之後GiGi獨唱Sammi的快歌《熱愛島》，怕羞叫大家幫手一齊跳舞，觀眾紛起身撐她！
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