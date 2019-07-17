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﻿下周開第三場個唱 姜濤感謝周慧敏鼓勵

2019-07-17 列印
■左起 : Ian、姜B和隊長Lokman為善最樂。
■MIRROR出席活動，吸引勁多粉絲撐場。
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  男子組合MIRROR、何猷啟及陳柏宇等昨日出席東華三院活動，MIRROR隊長Lokman透露，該男團曾參加東華障礙賽；Ian則探訪過獨居長者。姜濤則謂，讀小學時被媽咪扣起100元零用錢，讓他體驗捐錢，並謂會善用藝人的影響力幫助別人。姜濤亦透露，本月26日（下周五）將會舉行第三場個唱，緊張程度已大減，亦感謝周慧敏專誠捧場及鼓勵。Lokman即爆周慧敏每次來捧場也會逐個講加油，以及畀評語，相當有心。問到Lokman會否緊接姜B開騷？他坦言期待，但自己對跳唱較有信心，企定唱情歌則要多加練習了。
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