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陳蕊蕊同美人魚小姐鬥靚

2019-07-18 列印
■陳蕊蕊（中）和六位佳麗爭妍鬥麗。
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　　有份策劃《第一屆美人魚小姐慈善比賽》的陳蕊蕊昨天和六位身穿泳裝的佳麗現身，蕊蕊表示，其實一共選出了七位入圍者參加下月16日的決賽，其中2號佳麗昨日因事缺席。早前蕊蕊帶隊赴台中拍外景，陪佳麗訓練，更由朝落水落到晚，幾辛苦，完全沒有艷遇！蕊蕊表示唯一去過一間夜總會唱K，後來才知道原來是風月場所。

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