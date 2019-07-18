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讚男友護花有承擔 陳煒澄清非姊弟戀

2019-07-18 列印
■陳國強夠Man護花獲煒哥欣賞。
■煒哥有愛情滋潤更神采飛揚。
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　　45歲陳煒認與醫生陳國強蜜運中，前晚她出席活動時心情勁靚，對於有報道男友已婚有兩個女兒，煒哥被指是「小三」，但男友立即澄清與她拍拖前已辦妥離婚，煒哥說不是事實毋須澄清，而且陳醫生已經講晒，也代表她的回應；大讚男友好有承擔，需要好大Energy才做到。

　　煒哥坦言擔心累到男友面對很大壓力，幸男友非常樂觀，而且擅於幫人治療情緒，自我調節情緒能力比她高。煒哥笑言最介意要澄清的是男友不是40歲，兩人是同年的，並非姊弟戀。￼

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