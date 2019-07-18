﻿國際冠軍盃2019開鑼 myTV SUPER獨家全程直播

一年一度球壇盛事《國際冠軍盃2019》已經開鑼，myTV SUPER成功奪得國際冠軍盃2019及2020香港獨家播映權，讓球迷可以全程直擊國冠盃精采賽事。myTV SUPER現特設《國際冠軍盃2019》專區，現場直播全部18場賽事。為方便球迷可以及時回看精彩賽事，專區備有三小時回看功能，讓各位球迷可以直接睇到各場精彩賽事及重温，賽事更提供粵語旁述供球迷選擇。



今屆國冠盃賽事橫跨歐洲、北美洲及亞洲等多個城市舉行，並由12支國際勁旅參賽：其中包括意甲祖雲達斯、英超曼聯、西甲皇家馬德里及德甲拜仁慕尼黑等球隊激戰連場。myTV SUPER更特別精選9場賽事，於無線財經·資訊台（85頻道）同步直播送給球迷觀賞！



熱門賽事



其中《國際冠軍盃2019》熱門賽事分別有：曼聯對國際米蘭、拜仁慕尼黑對皇家馬德里以及熱刺對曼聯。（球賽詳程請參閱下表）



《國際冠軍盃2019》專區賽程



「*」同時於免費頻道無線財經·資訊台（85頻道）播放



播放日期 播放時間 賽事



7月17日（星期三） 早上9時00分 費倫天拿對瓜達拉哈拉



7月18日（星期四） 早上11時00分 阿仙奴對拜仁慕尼黑



7月20日（星期六） 晚上7時30分 曼聯對國際米蘭*



7月20日（星期六） 深夜4時00分 賓菲加對瓜達拉哈拉



7月21日（星期日） 早上6時00分 阿仙奴對費倫天拿



7月21日（星期日） 早上8時00分 拜仁慕尼黑對皇家馬德里*



7月21日（星期日） 晚上7時30分 祖雲達斯對熱刺*



7月24日（星期三） 早上7時00分 皇家馬德里對阿仙奴



7月24日（星期三） 早上9時00分 拜仁慕尼黑對AC米蘭



7月24日（星期三） 早上9時00分 瓜達拉哈拉對馬德里體育會



7月24日（星期三） 晚上7時30分 祖雲達斯對國際米蘭



7月25日（星期四） 早上8時00分 費倫天拿對賓菲加



7月25日（星期四） 晚上7時30分 熱刺對曼聯*



7月27日（星期六） 早上8時00分 皇家馬德里對馬德里體育會*



7月28日（星期日） 深夜3時00分 AC米蘭對賓菲加*



8月3日（星期六） 深夜12時30分 曼聯對AC米蘭*



8月4日（星期日） 晚上10時00分 熱刺對國際米蘭*



8月10日（星期六） 深夜12時00分 馬德里體育會對祖雲達斯*



**所有myTV Gold、beIN SPORTS組合客戶及香港寬頻提供之myTV Gold、myTV SUPER體育組合客戶可額外觀賞《國際冠軍盃》組合直至客戶所選購的服務合約期完結，或至2019年9月30日為止(兩者以較早者為準）。當合約合屆滿或因任何原因終止，有關組合亦將會同時被自動終止。受條款及細則約束。



**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



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撰文：本報記者