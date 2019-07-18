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孫慧雪自認升Cup 崔碧珈拒送寫真予吳浩康

2019-07-18 列印
■孫慧雪（左）和鄧洢玲昨齊現身宣傳自己的相集。
■崔碧珈表示，在寫真中與食物影相是大膽嘗試。
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　　一年一度書展昨日開幕，崔碧珈、孫慧雪與鄧洢玲率先到現場宣傳他們的寫真集和相集。崔碧珈笑言在寫真中與食物影相是大膽嘗試，問男友吳浩康會支持嗎？她直言：「係朋友啫，佢拍緊戲，唔得閒理我。（送寫真畀佢？）佢可以去便利店買。」

　　同場還有孫慧雪和鄧洢玲（阿旦）以「雙人組」現身宣傳相集，吸引大批龍友圍觀。阿雪笑指照片是產後拍攝的，「有人話我身材豐滿咗，我睇番啲相都有啲誇張。」

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