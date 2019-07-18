  • 2019年7月18日 星期四
  • 30º
  • 78%
熱門： 書展女督察香港大學彩雲陳浩民

日報新聞 > 娛樂

霆鋒子丹新戲出意外 《怒火》武師受傷左腳骨折

2019-07-18 列印
■甄子丹、謝霆鋒再合作拍英皇電影《怒火》。
Previous Next

　　由陳木勝執導，甄子丹、謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》昨天拍攝一場動作撞車戲時，一位武師因意外導致腳部受傷，需送院治理。經醫生診治後證實該武師左腳骨折，晚上會進行手術。英皇主席楊受成知悉事件後，非常關注該武師傷勢，會盡全力提供支援與協助，希望他專心休養、祝願他早日康復。

　　《怒火》是謝霆鋒和甄子丹繼2006年的《龍虎門》後再次合作的電影，霆鋒揚言要跟「宇宙最強」甄子丹盡情對打，二人更有多場世紀大戰。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd