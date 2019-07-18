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﻿誤傳緋聞 Dry足半年 單身祖兒笑Join老友家庭樂

2019-07-18 列印
快樂祖兒 ■祖兒當日心情好好，係咁笑又好好傾。
素顏都靚 ■馮翰銘將大紙袋交返畀祖兒，素顏祖兒發現記者又笑一笑。
歎家庭樂 ■馮翰銘同老婆及仔食Tea，祖兒後Join，三個大人好好傾。
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Friend嚟㗎咋 ■祖兒表示由細睇到Alex大，絕對係Friend過打Band，至於會否日久生情，佢話「今日無將來都唔會呀」。
﻿誤傳緋聞 Dry足半年 單身祖兒笑Join老友家庭樂
前度男友 ■今年1月，Joey承認單身，與劉浩龍的5年情正式玩完。
面容扭曲 ■祖兒忙為演唱會綵排，日日拉筋嘅佢話啲筋硬過佢條命。
一家三口 ■馮翰銘與黃馨於2012年5月30日在大潭美國會舉行婚禮，兄弟及姊妹團成員包括林一峰及王菀之等人，兒子馮靖已五歲。
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        今年初，39歲容祖兒(Joey)宣佈同劉浩龍結束五年情，半年唔使傳有新歡，對象係英皇娛樂老闆楊受成的33歲兒子楊政龍（Alex）。對於緋聞，Joey話「笑到噴咗幾條泡菜出來」，事實男方已有女友黃子菲（Ava），大家都替容天后心急，首先當事人下月初要開18場演唱會，忙到黐肺，至於想享受親情，陪阿媽又得，約有仔女嘅好朋友，一家大細食個Tea亦得。日前下午就見到Joey約咗音樂人馮翰銘及前歌手老婆黃馨帶埋個仔馮靖去淺水灣食Tea，容天后全程表現歡欣，係咁笑係咁笑。

        回吓帶先，容天后早前被指跟Alex秘撻4個月，覺得有Road原因係Alex在社交網上載好多與祖兒攬頭攬頸的親蜜照，兩人又經常約埋去滑水呀去滑雪呀，又會一齊去睇演唱會呀，有心人以為男女都單身，表面證供成立，仲唔係有嘢？Joey極速為緋聞解話，強調跟Alex「Friend過打Band」，更爆Alex已有女朋友：「正所謂唔好阻住啲後生做正經嘢，都唔好阻住我啦，有女朋友㗎啦，幾唔錯O添㗎，楊仔我識唔識做先！」

約咗老友

話口未完，楊政龍就被爆女友係失婚KOL黃子菲（Ava），兩人更攬實跟朋友同遊新加坡，明顯熱戀中，同Joey緋聞亦立即Close File。至於Joey就忙於為演唱會排練，仲日日拉筋拉到面容扭曲。但拉筋都要唞吓氣，日前就見到Joey現身淺水灣，唔係游水唔係遊車河，係約咗老友，音樂人馮翰銘及前歌手老婆黃馨一家三口，見Joey一落車就急急腳行去餐廳會合，老友留返角落位，Joey坐低無耐已係咁笑。

三大一細食足一個鐘，有食客認到天后但無去打擾佢，期間限定家庭樂後，眾人離開餐廳，Joey同黃馨好好傾，邊行邊笑，前者不時用手搞吓小朋友個頭，而馮翰銘就貼心地幫Joey拎住大紙袋，眾人行經商場，Joey拎返大紙袋行去停車場取車離開。

採訪:李權威、張詠森
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