  • 2019年7月18日 星期四
  • 30º
  • 78%
熱門： 書展女督察香港大學彩雲陳浩民

日報新聞 > 娛樂

﻿其實筍盤

2019-07-18 列印
■Ava有「翻版栢芝」之稱，是狄以達前師妹。
■Ava跟埋Alex及其朋友去新加坡，兩人影相都攬到實。
Previous Next

介紹返，楊受成細仔楊政龍今年33歲，畢業於美國波士頓大學，現在英皇負責地產及金融部門，去年升執行董事，年薪逾240萬，曾跟楊秀惠、姜麗文和何超蓮傳緋聞，現役女友係27歲，06年參加校花選舉入行的Ava，拍過廣告及MV，19歲曾嫁大律師黃添偉，但婚姻只維持兩年。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd